Кольченку скасували виправні роботи через акцію під посольством Білорусі

Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію колишнього політв’язня Кремля Олександра Кольченка щодо притягнення його до адміністративної відповідальності через акцію протесту під посольством Білорусі.

Джерело: Правозахисний центр "Дія" у facebook

Деталі: Суддя Степан Гладій скасував постанову першої інстанції, відповідно до якої

Кольченку присудили 40 годин виправних робіт. Також суд закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Колишнього бранця Кремля звинувачували у дрібному хуліганстві. Під час засідання свідки розповіли, що Олександр не брав участь у бійці під час акції. Водночас свідчення поліцейських, які затримали Кольченка, суперечили один одному.

Що передувало: Колишньому політв’язню Кремля Олександру Кольченку український суд присудив 40 годин виправних робіт за участь в акції під посольством Білорусі у Києві 10 серпня.

Нагадаємо: