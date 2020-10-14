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Кольченку скасували виправні роботи через акцію під посольством Білорусі

Середа, 14 жовтня 2020, 02:38

Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію колишнього політв’язня Кремля Олександра Кольченка щодо притягнення його до адміністративної відповідальності через акцію протесту під посольством Білорусі.

Джерело: Правозахисний центр "Дія" у facebook

Деталі: Суддя Степан Гладій скасував постанову першої інстанції, відповідно до якої 

Кольченку присудили 40 годин виправних робіт. Також суд закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Колишнього бранця Кремля звинувачували у дрібному хуліганстві. Під час засідання свідки розповіли, що Олександр не брав участь у бійці під час акції. Водночас свідчення поліцейських, які затримали Кольченка, суперечили один одному. 

Що передувало: Колишньому політв’язню Кремля Олександру Кольченку український суд присудив 40 годин виправних робіт за участь в акції під посольством Білорусі у Києві 10 серпня. 

Нагадаємо: 

  • 10 серпня на підтримку білоруських акцій протесту проти Олександра Лукашенка та за його опонентку Світлану Тихановську під посольством Білорусі в Україні влаштували мітинг. Там була штовханина, затримали Олександра Кольченка і ще кількох учасників.
  • Серед пікетувальників була група людей із плакатом "За нашу і вашу свободу. Luca, game over". Один із них спробував кинути яйце в посольство, його затримала поліція. За нього заступився соратник – і поліцейські затримали його теж і завели на подвір'я. Коли почалася бійка, затримали і Кольченка.

Українська правда
Теми: політв'язнісуд


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