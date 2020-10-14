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Кольченко отменили исправительные работы из-за акции под посольством Беларуси

Среда, 14 октября 2020, 02:38
Кольченко отменили исправительные работы из-за акции под посольством Беларуси

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию бывшего политзаключенного Кремля Александра Кольченко по привлечению к административной ответственности из-за акции протеста под посольством Беларуси.

Источник: Правозащитный центр "Дия" в facebook

Детали: Судья Степан Гладий отменил постановление первой инстанции, в соответствии с которым Кольченко присудили 40 часов исправительных работ. Также суд закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Бывшего пленника Кремля обвиняли в мелком хулиганстве. Во время заседания свидетели рассказали, что Александр не принимал участие в драке во время акции. В то же время показания полицейских, которые задержали Кольченко, противоречили друг другу.

Что предшествовало: Бывшему политзаключенному Кремля Александру Кольченко украинский суд присудил 40 часов исправительных работ за участие в акции под посольством Беларуси в Киеве 10 августа.

Напомним: 

  • 10 августа в поддержку белорусских акций протеста против Александра Лукашенко и за его оппонентку Светлану Тихановскую под посольством Беларуси в Украине устроили митинг. Там было столкновение, задержали Александра Кольченко и еще нескольких участников.
  • Среди пикетчиков была группа людей с плакатом "За нашу и вашу свободу. Luca, game over". Один из них попытался бросить яйцо в посольство, его задержала полиция. За него вступился соратник – и полицейские задержали его тоже и завели во двор. Когда началась драка, задержали и Кольченко.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныесуд
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