Кольченко отменили исправительные работы из-за акции под посольством Беларуси

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию бывшего политзаключенного Кремля Александра Кольченко по привлечению к административной ответственности из-за акции протеста под посольством Беларуси.

Источник: Правозащитный центр "Дия" в facebook

Детали: Судья Степан Гладий отменил постановление первой инстанции, в соответствии с которым Кольченко присудили 40 часов исправительных работ. Также суд закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Бывшего пленника Кремля обвиняли в мелком хулиганстве. Во время заседания свидетели рассказали, что Александр не принимал участие в драке во время акции. В то же время показания полицейских, которые задержали Кольченко, противоречили друг другу.

Что предшествовало: Бывшему политзаключенному Кремля Александру Кольченко украинский суд присудил 40 часов исправительных работ за участие в акции под посольством Беларуси в Киеве 10 августа.

Напомним: