Коронавирус в Украине: больше 5,5 тысяч случаев, 107 смертей

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировано 5590 случаев коронавируса, 107 больных умерли и 2137 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: Больше всего заболевших (637) обнаружили в Харьковской области. Здесь от COVID-19 умерло 8 человек.

В Киеве зафиксировали 422 новых больных и рекордное количество летальных случаев – 21.

На Львовщине обнаружили 345 случаев коронавируса, здесь умерло за сутки 12 человек.

В Днепропетровской области 342 новых случая и 9 смертей.

В Одесской области обнаружили 302 случая заболевания, 5 человек умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 799 человек. На аппарате ИВЛ по состоянию на утро среды находится 466 пациентов.

Из 5590 новых выявленных больных – 282 ребенка и 252 медработника.

За сутки в общем осуществлено 63079 тестирований, из них 34166 методом ПЦР и 28913 методом ИФА.

Что предшествовало: За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.

По количеству подтвержденных случаев коронавируса и жертв за 12 октября Украина занимает 12 позицию среди других государств.

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