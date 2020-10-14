Коронавирус в Украине: больше 5,5 тысяч случаев, 107 смертей

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировано 5590 случаев коронавируса, 107 больных умерли и 2137 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего заболевших (637) обнаружили в Харьковской области. Здесь от COVID-19 умерло 8 человек.

В Киеве зафиксировали 422 новых больных и рекордное количество летальных случаев – 21.

На Львовщине обнаружили 345 случаев коронавируса, здесь умерло за сутки 12 человек.

В Днепропетровской области 342 новых случая и 9 смертей.

В Одесской области обнаружили 302 случая заболевания, 5 человек умерли.

Что предшествовало: За сутки 12 октября в Украине диагноз COVID-19 установили 5 133 лицам, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.

По количеству подтвержденных случаев коронавируса и жертв за 12 октября Украина занимает 12 позицию среди других государств.

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