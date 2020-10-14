На Донбасі бойовики здійснили обстріл поблизу Водяного – штаб
У середу, 14 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації порушили перемир'я та застосував стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Водяне на Донеччині.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Станом на 17:00 14 жовтня було зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, поблизу Водяного (Ясинуватський район Донецької області) противник застосував стрілецьку зброю.
Дослівно: "Постріли були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає".
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Нагадаємо: президент Володимир Зеленський 14 жовтня висловив сподівання, що режим тиші на сході України стане стабільним та постійним, незважаючи на спроби його зірвати.