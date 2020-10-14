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На Донбассе боевики совершили обстрел вблизи Водяного – штаб

Среда, 14 октября 2020, 17:54
На Донбассе боевики совершили обстрел вблизи Водяного – штаб

В среду, 14 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили перемирие и применили стрелковое оружие неподалеку от населенного пункта Водяное Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: По состоянию на 17:00 14 октября были зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, вблизи Водяного (Ясиноватский район Донецкой области) противник применил стрелковое оружие.

Дословно: "Выстрелы были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет".

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Напомним: президент Владимир Зеленский 14 октября выразил надежду, что режим тишины на востоке Украины станет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его сорвать.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаООСДонецкая область
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