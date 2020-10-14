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Зеленський має надію, що "тиша" на Донбасі буде постійною

Середа, 14 жовтня 2020, 09:39
Зеленський має надію, що тиша на Донбасі буде постійною

Президент Володимир Зеленський сподівається, що режим тиші на сході України стане стабільним та постійним, незважаючи на спроби його зірвати.

Джерело: промова Зеленського під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, яку транслював Офіс президента

Пряма мова: "Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню. І незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною".

Деталі: Зеленський підкреслив, що настання в Україні миру не означає, що держава перестане дбати про військо. Навпаки, за його словами, сьогодні влада зосереджена на максимальному розвитку української армії.

Президент також підкреслив, що День захисника України, який відзначається 14 жовтня – це не тільки чоловіче свято.

Пряма мова: "Серед наших воїнів багато відважних і сильних жінок і дівчат, які нарівні з чоловіками можуть мужньо виконувати свій непростий обов'язок, і вони це роблять".

Деталі: Зеленський також повідомив, що у середу поїде на схід України, де зустрінеться з українськими бійцями.

Що передувало: З 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню. Однак бойовики регулярно його порушують.

Так, штаб ООС повідомляє, що 13 жовтня збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, 12 жовтня - 7 разів

Читайте також: Найдовше перемир'я на Донбасі. Чи воно існує насправді

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасперемир’я
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