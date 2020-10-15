Число випадків COVID-19 на Буковині перевищило 17 тисяч
Четвер, 15 жовтня 2020, 00:25
14 жовтня на Буковині підтвердили 176 випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Цього дня було лабораторно досліджено 746 зразків. Таким чином в області зареєстрували 17004 випадків захворювання. Вилікувались від коронавірусу вже 9076 буковинців. Так, за минулу добу одужали 89 хворих. Число летальних випадків становить 396 жертв.
Що передувало: 13 жовтня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 179 буковинців.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксовано 5 590 випадків коронавірусу, 107 хворих померли і 2 137 осіб одужало.
Українська правда