Число випадків COVID-19 на Буковині перевищило 17 тисяч

14 жовтня на Буковині підтвердили 176 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього дня було лабораторно досліджено 746 зразків. Таким чином в області зареєстрували 17004 випадків захворювання. Вилікувались від коронавірусу вже 9076 буковинців. Так, за минулу добу одужали 89 хворих. Число летальних випадків становить 396 жертв.

Що передувало: 13 жовтня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 179 буковинців.

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