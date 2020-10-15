Число случаев COVID-19 на Буковине превысило 17 тысяч

14 октября на Буковине подтвердили 176 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день было лабораторно исследовано 746 образцов. Таким образом в области зарегистрировали 17004 случаев заболевания. Вылечились от коронавируса уже 9076 буковинцев. Так, за минувшие сутки выздоровели 89 больных. Число летальных исходов составляет 396 жертв.

Что предшествовало: 13 октября во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 179 буковинцев.

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Напомним: