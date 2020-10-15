Число случаев COVID-19 на Буковине превысило 17 тысяч
Четверг, 15 октября 2020, 00:25
14 октября на Буковине подтвердили 176 случаев заболевания коронавирусом.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В этот день было лабораторно исследовано 746 образцов. Таким образом в области зарегистрировали 17004 случаев заболевания. Вылечились от коронавируса уже 9076 буковинцев. Так, за минувшие сутки выздоровели 89 больных. Число летальных исходов составляет 396 жертв.
Что предшествовало: 13 октября во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 179 буковинцев.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировано 5590 случаев коронавируса, 107 больных умерли и 2137 человек выздоровели.
Украинская правда