Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Засідання ТКГ: в ОБСЄ заявили, що політика не має заважати роботі ТКГ

Четвер, 15 жовтня 2020, 00:56
Засідання ТКГ: в ОБСЄ заявили, що політика не має заважати роботі ТКГ

Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції представник ОБСЄ Яшар Халіт Чевік заявив, що політичні питання не повинні стояти на основному місці в роботі безпекової групи. 

Джерело: Офіс президента 

Дослівно: "Представник ОБСЄ зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи".

Деталі: Чевік також відзначив тривалий режим тиші та наголосив на необхідності його подальшого забезпечення.  

На засіданні також було обговорено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування. 

Зазначається, що українська сторона передала список із чотирма категоріями утримуваних осіб для обговорення взаємного звільнення. З окупованих території такого списку не надали. 

Сторони також висловили готовність одночасно відкрити два нових КПВВ на Луганщині на початку листопада.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГОфіс президентаОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ТКГ
У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: