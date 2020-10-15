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Засідання ТКГ: в ОБСЄ заявили, що політика не має заважати роботі ТКГ

Четвер, 15 жовтня 2020, 00:56

Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції представник ОБСЄ Яшар Халіт Чевік заявив, що політичні питання не повинні стояти на основному місці в роботі безпекової групи. 

Джерело: Офіс президента 

Дослівно: "Представник ОБСЄ зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи".

Деталі: Чевік також відзначив тривалий режим тиші та наголосив на необхідності його подальшого забезпечення.  

На засіданні також було обговорено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування. 

Зазначається, що українська сторона передала список із чотирма категоріями утримуваних осіб для обговорення взаємного звільнення. З окупованих території такого списку не надали. 

Сторони також висловили готовність одночасно відкрити два нових КПВВ на Луганщині на початку листопада.

Українська правда
Теми: ТКГОфіс президентаОБСЄ


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