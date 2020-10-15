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Заседание ТКГ: в ОБСЕ заявили, что политика не должна мешать работе ТКГ

Четверг, 15 октября 2020, 00:56

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции представитель ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что политические вопросы не должны стоять на основном месте в работе группы по вопросам безопасности.

Источник: Офис президента

Дословно: "Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы по вопросам безопасности".

Детали: Чевик также отметил продолжительный режим тишины и обозначил необходимость его дальнейшего обеспечения.

На заседании также обсуждалась необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования.

Отмечается, что украинская сторона передала список из четырех категорий удерживаемых лиц для обсуждения взаимного освобождения. С оккупированных территории такого списка не предоставили.

Стороны также выразили готовность одновременно открыть два новых КПВВ на Луганщине в начале ноября.

Украинская правда
Темы: ТКГОфис президентаОБСЕ


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