Вместо бюджета: Зеленский подумывает выступить в Раде перед выборами

20 октября в Верховной Раде планирует выступить президент Владимир Зеленский, а проект государственного бюджета на 2021 год могут и не рассмотреть.

Источник: собеседники корреспондента "Украинской правды" в аппарате Верховной Рады, первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк ("Голос") в Telegram

Прямая речь работника аппарата ВР: "Еще официальных документов не приходило, но по состоянию на вторник они планировали (Зеленский со своим офисом) приехать в Раду со своим выступлением. Мы готовимся к выступлению".

Детали: Собеседники в аппарате ВР предполагают, что выступление Зеленского еще могут отменить из-за негатива от опроса относительно 5 вопросов, который президент решил провести в день местных выборов 25 октября.

В свою очередь, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк написал в Telegram о вероятности того, что на заседание 20 октября парламентарии могут не проголосовать за проект госбюджета-2021 в первом чтении. Формально причина бюджетный комитет не успеет подготовить финальный текст предложений. Реальная причина - недостаточно голосов.

Железняк также добавил, что вместо голосования по бюджету будет обращение президента Владимира Зеленского к Верховной Раде.

Напомним: В воскресенье 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

30 сентября парламент ушел на карантин: народные депутаты из-за вспышки COVID-19 решили работать в октябре сессионно лишь 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.