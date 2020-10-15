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В Одессе разоблачили "сетку" подкупа избирателей: за голос обещали 1000 грн

Четверг, 15 октября 2020, 22:27

Полиция за подкуп избирателей задержала председателя избирательной комиссии и местного жителя. Председатель комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко, которого цитирует Департамент стратегичечких расследований

Прямая речь Клименко: "Во время следственных действий изъято почти $ 45 000, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосования исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата".

 

Детали: Подозреваемого поймали при получении денежных средств для дальнейшего подкупа украинский.

Напомним: ЦИК досрочно уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушение законодательства

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Украинская правда
Темы: Одессавиборыполицияподкуп


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