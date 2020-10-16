Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга" Тищенко захворів на COVID-19

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:18
Слуга Тищенко захворів на COVID-19
Фото з Facebook Тищенка

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус.

Джерело: пост Тищенко в Telegram

Пряма мова: "Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – піднялася. Почуваюся, як танк, якому підбили гусеницю".  

Деталі: Нардеп також опублікував фото з лікарні.

При цьому Тищенко заявив, що його "команда працює оперативно", "оперативний штаб ЗеПростір працює злагоджено", усі на зв'язку цілодобово, і що "у всіх кандидатів бойовий настрій". 

 

Тищенко сфотографувався з препаратами, які, ймовірно, йому назначили для лікування. "Українська правда" нагадує, що самолікування може бути шкідливим  

Тищенко висловив упевненість, що швидко подолає "заморську недугу", і що партія президента переможе на місцевих виборах в Києві.

Що було раніше: 14 жовтня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту – до 30 осіб.

Читайте також: Топ-5 змін у роботі Верховної Ради. Як голосують, здають тести та працюють депутати в епоху COVID-19

Передісторія:

  • 5 жовтня "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела повідомляло, що у Верховній Раді коронавірус підтвердили у 75 осіб, одна співробітниця померла.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народукоронавірусВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Усі новини...
Реклама: