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"Слуга" Тищенко захворів на COVID-19

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 11:18

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус.

Джерело: пост Тищенко в Telegram

Пряма мова: "Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – піднялася. Почуваюся, як танк, якому підбили гусеницю".  

Деталі: Нардеп також опублікував фото з лікарні.

При цьому Тищенко заявив, що його "команда працює оперативно", "оперативний штаб ЗеПростір працює злагоджено", усі на зв'язку цілодобово, і що "у всіх кандидатів бойовий настрій". 

 

Тищенко висловив упевненість, що швидко подолає "заморську недугу", і що партія президента переможе на місцевих виборах в Києві.

Українська правда


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