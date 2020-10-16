"Слуга" Тищенко захворів на COVID-19

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус.

Джерело: пост Тищенко в Telegram

Пряма мова: "Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – піднялася. Почуваюся, як танк, якому підбили гусеницю".

Деталі: Нардеп також опублікував фото з лікарні.

При цьому Тищенко заявив, що його "команда працює оперативно", "оперативний штаб ЗеПростір працює злагоджено", усі на зв'язку цілодобово, і що "у всіх кандидатів бойовий настрій".

Тищенко висловив упевненість, що швидко подолає "заморську недугу", і що партія президента переможе на місцевих виборах в Києві.