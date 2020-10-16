"Слуга" Тищенко захворів на COVID-19

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що захворів на коронавірус.

Джерело: пост Тищенко в Telegram

Пряма мова: "Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – піднялася. Почуваюся, як танк, якому підбили гусеницю".

Деталі: Нардеп також опублікував фото з лікарні.

При цьому Тищенко заявив, що його "команда працює оперативно", "оперативний штаб ЗеПростір працює злагоджено", усі на зв'язку цілодобово, і що "у всіх кандидатів бойовий настрій".

Тищенко сфотографувався з препаратами, які, ймовірно, йому назначили для лікування. "Українська правда" нагадує, що самолікування може бути шкідливим

Тищенко висловив упевненість, що швидко подолає "заморську недугу", і що партія президента переможе на місцевих виборах в Києві.

Що було раніше: 14 жовтня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту – до 30 осіб.

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