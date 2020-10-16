"Слуга" Тищенко заболел COVID-19
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что заболел коронавирусом.
Источник: пост Тищенко в Telegram
Прямая речь: "Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу".
Детали: Нардеп также опубликовал фото из больницы.
При этом Тищенко заявил, что его "команда работает оперативно", "оперативный штаб ЗеПростир работает слаженно", все на связи круглосуточно, и что "у всех кандидатов боевое настроение".
Тищенко выразил уверенность, что быстро победит "заморский недугом", и что партия президента победит на местных выборах в Киеве.
Что было раньше: 14 октября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде переболели и болеют COVID-19 до 60 народных депутатов, в аппарате парламента – до 30 человек.
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Предыстория:
- 5 октября "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что в Верховной Раде коронавирус подтвердили у 75 человек, одна сотрудница умерла.