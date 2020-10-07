Росія оголосила в розшук Тихановську

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у "міждержавний" розшук лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Джерело: "Новая газета", TUT.by, Інтерфакс-Україна

Деталі: Відповідна інформація міститься в базі російського МВС.

Видання нагадує, що раніше Генпрокуратура Білорусі назвала діяльність Координаційної ради опозиції Білорусі, яку очолює Тихановська, "антиконституційною" і заявила, що рада спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради в країні порушено кримінальну справу про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

Видання TUT.by припускає, що Росія оголосила Тихановську в розшук слідом за аналогічними діями Білорусі.

Пізніше Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело повідомило, що внесення Тихановської до бази розшуку МВС Росії є технічним аспектом взаємодії союзних держав. Кримінальну справу проти неї російські правоохоронні органи не порушували.

При цьому, за даними агентства, в штабі Тихановської спокійно сприйняли інформацію про внесення її до базу розшуку МВС РФ і заявили, що ніяких офіційних повідомлень про це Світлана не отримувала.

Що передувало: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.

Передісторія:

Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.

Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Штаб Тихановскої закликав білорусів до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.

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