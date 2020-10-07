Росія оголосила в розшук Тихановську
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у "міждержавний" розшук лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.
Джерело: "Новая газета", TUT.by, Інтерфакс-Україна
Деталі: Відповідна інформація міститься в базі російського МВС.
Видання нагадує, що раніше Генпрокуратура Білорусі назвала діяльність Координаційної ради опозиції Білорусі, яку очолює Тихановська, "антиконституційною" і заявила, що рада спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради в країні порушено кримінальну справу про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.
Видання TUT.by припускає, що Росія оголосила Тихановську в розшук слідом за аналогічними діями Білорусі.
Пізніше Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело повідомило, що внесення Тихановської до бази розшуку МВС Росії є технічним аспектом взаємодії союзних держав. Кримінальну справу проти неї російські правоохоронні органи не порушували.
При цьому, за даними агентства, в штабі Тихановської спокійно сприйняли інформацію про внесення її до базу розшуку МВС РФ і заявили, що ніяких офіційних повідомлень про це Світлана не отримувала.
Що передувало: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
- Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
- Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
- Штаб Тихановскої закликав білорусів до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.
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