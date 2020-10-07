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Росія оголосила в розшук Тихановську

Середа, 7 жовтня 2020, 16:58
Росія оголосила в розшук Тихановську

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у "міждержавний" розшук лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Джерело: "Новая газета", TUT.by, Інтерфакс-Україна

Деталі: Відповідна інформація міститься в базі російського МВС.

 

Видання нагадує, що раніше Генпрокуратура Білорусі назвала діяльність Координаційної ради опозиції Білорусі, яку очолює Тихановська, "антиконституційною" і заявила, що рада спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради в країні порушено кримінальну справу про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

Видання TUT.by припускає, що Росія оголосила Тихановську в розшук слідом за аналогічними діями Білорусі.

Пізніше Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело повідомило, що внесення Тихановської до бази розшуку МВС Росії є технічним аспектом взаємодії союзних держав. Кримінальну справу проти неї російські правоохоронні органи не порушували.

При цьому, за даними агентства, в штабі Тихановської спокійно сприйняли інформацію про внесення її до базу розшуку МВС РФ і заявили, що ніяких офіційних повідомлень про це Світлана не отримувала.

Що передувало: Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Олександра Лукашенка.

Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
  • Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
  • Штаб Тихановскої закликав білорусів до страйку, щоб довести нинішній владі, що повернення назад не буде.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ТихановськаРосія
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