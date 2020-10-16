У Зеленського пояснили, навіщо 5-те питання і що буде після відповіді

Україні потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо виконання їхніх зобов’язань.

Джерело: офіційне повідомлення Офісу президента

Деталі: Йдеться про Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний у Будапешті 5 грудня 1994 року.

Як зазначили в ОП, зміст цього документу полягає в тому, що Україна, відмовляючись від третього за потужністю ядерного арсеналу в тогочасному світі та, відповідно, роблячи найбільший після Другої світової війни внесок у глобальний мир і безпеку, отримала гарантії від провідних військових держав світу щодо непорушності своєї безпеки та існуючих кордонів.

Але, кажуть в Офісі, безпекові гарантії щодо України були порушені, і сталося це задовго до 2014 року. Наприклад, прикордонне протистояння з Росією у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України, і так звані газові війни з РФ, які є проявом свідомого економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам Україну. Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов’язань одним з підписантів Меморандуму. Враховуючи довготривалість порушення Росією її зобов’язань, в ОП наполягають на необхідності "спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки та територіальної цілісності України".

Тому, вважають в ОП, потрібно спитати в українців: "Чи потрібно Україні підняти сьогодні на міжнародному рівні питання: або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов’язання, або ніхто?". Потім, коли влада отримає мандат від народу, вона звернеться до держав-підписантів Меморандуму щодо виконання їхніх зобов’язань.

У Зеленьского наголосили, що загальнонаціональне опитування не тотожне референдуму. Результат голосування 25 жовтня у форматі такого опитування не матиме прямих юридичних наслідків. Застосування такої форми безпосередньої демократії потрібне для того, щоб зафіксувати волю народу і вже з цим політичним мандатом вибудовувати державні позиції.

Дослівно: "Актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти нашій державі поновити втрачені за той час можливості, створивши значно міцніші переговорні позиції разом щодо Донецька, Луганська і Криму".

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