У Зеленского объяснили, зачем 5-й вопрос и что будет после ответа

Украине нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Будапештского меморандума касательно выполнения их обязательств.

Источник: официальное сообщение Офиса президента

Детали: Речь идет о Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанном в Будапеште 5 декабря 1994 года.

Как отметили в ОП, содержание этого документа заключается в том, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила от ведущих военных держав мира гарантии незыблемости своей безопасности и существующих границ.

Однако, говорят в Офисе, гарантии, данные Украине, были нарушены, и произошло это задолго до 2014 года. Например, приграничное противостояние с Россией в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины, и так называемые газовые войны с РФ, которые являются проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину. Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума. Учитывая продолжительность нарушения Россией ее обязательств, в ОП настаивают на необходимости "совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины".

Поэтому, считают в ОП, нужно спросить украинцев: "Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: либо все подписанты Меморандума выполняют взятые на себя обязательства, либо никто?". Затем, когда власть получит мандат от народа, она обратится к государствам-подписантам Меморандума касательно выполнения их обязательств.

У Зеленского подчеркнули, что общенациональный опрос не тождественнен референдуму. Результат голосования 25 октября во формате такого опроса не будет иметь прямых юридических последствий. Применение такой формы непосредственной демократии нужно для того, чтобы зафиксировать волю народа и уже с этим политическим мандатом выстраивать государственные позиции.

Дословно: "Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству восстановить утраченные за то время возможности, создав значительно более прочные переговорные позиции вместе по Донецку, Луганску и Крыму".

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