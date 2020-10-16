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Білорусі перерахували перші $500 млн узгодженого з Путіним кредиту

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 15:10
Білорусі перерахували перші $500 млн узгодженого з Путіним кредиту
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Євразійський банк розвитку перерахував Білорусі перший транш $1,5-мільйонного кредиту, який був узгоджений самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і президентом Росії Володимиром Путіним 14 вересня в Сочі.

Джерело: сайт ЄБР, Мінфін Росії

Дослівно: "Євразійський банк розвитку, який є керуючим коштами Євразійського фонду стабілізації і розвитку, перерахував Республіці Білорусь фінансовий кредит з коштів Фонду в обсязі 500 млн доларів США".

Деталі: Кредит наданий строком до 10 років з пільговим періодом до 5 років під плаваючу процентну ставку (визначається як середня прибутковість російських єврооблігацій в доларах США на термін 7 років).

Відзначається, що кошти ЄФСР спрямовані на підтримку бюджету Білорусі "в умовах негативних наслідків пандемії COVID-19".

Як повідомляє Мінфін РФ, крім коштів Фонду, Республіка Білорусь отримає кредит на 1 млрд доларів від Росії. Він буде наданий двома траншами: перші 500 млн доларів Білорусь отримає у 2020 році, а інші 500 млн доларів – у 2021 році.

Євразійський банк розвитку – міжнародна фінансова організація, заснована Росією і Казахстаном у січні 2006 року. Статутний капітал ЄАБР становить 7 млрд доларів. Державами-учасницями ЄАБР є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: БілорусьРосіякредит
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