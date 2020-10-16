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Беларуси перечислили первые $500 млн согласованного с Путиным кредита

Пятница, 16 октября 2020, 15:10
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Евразийский банк развития перечислил Беларуси первый транш $1,5-миллионного кредита, который был согласован самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным 14 сентября в Сочи.

Источник: сайт ЕБР, Минфин Росии

Дословно: "Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов США".

Детали: Кредит предоставлен сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

Отмечается, что средства ЕФСР направлены на поддержку бюджета Беларуси "в условиях негативных последствий пандемии COVID-19".

Как сообщает Минфин РФ, кроме средств Фонда, Республика Беларусь получит кредит на 1 млрд долл. США от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов Беларусь получит в 2020 году и вторые 500 млн долларов – в 2021 году.

Евразийский банк развития – международная финансовая организация, учреждена Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами-участниками ЕАБР являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcиякредит


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