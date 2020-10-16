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Мінська міліція обіцяє "гуманно" стріляти в протестувальників

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 16:45
Мінська міліція обіцяє гуманно стріляти в протестувальників

У міліції Мінська запевняють, що будуть "гуманного" застосовувати зброю, в тому числі вогнепальну, відносно протестувальників.

Джерело: "Інтерфакс-Захід" із посиланням на начальника головного управління з боротьби з оргзлочинністю і корупцією МВС Білорусі Миколу Карпенкова

Пряма мова: "Ми, звичайно ж, гуманно застосуємо зброю до них (протестувальників), в тому числі і вогнепальну. І найнебезпечніших "гострокопитних" ми з вулиці приберемо...

Я бачив усі вибори, усі протестні маси, які були в 2001, 2006 і 2010 і 2015 роках. Таких аморальних і цинічних осіб, які беруть участь в цьому русі, я ніколи не зустрічав".

Деталі: Він уточнив, що зброя буде застосовуватися, якщо протестувальники почнуть чинити активний опір, наприклад, якщо "хтось підніме руку з заточкою на співробітника правоохоронних органів".

Передісторія: 12 жовтня МВС Білорусі випустило відеозвернення, в якому йдеться, що силовики будуть застосовувати проти протестувальників спецзасоби і бойову зброю "в разі необхідності".

Білоруські правозахисники представили доповідь "Про порушення прав людини в Білорусі в поствиборчий період", яку направлять ОБСЄ. Згідно з нею, за цей час у Білорусі троє вбитих, 500 випадків тортур, 1800 заяв про насильство.

Теми: Білорусьмітинги
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