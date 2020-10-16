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Минская милиция обещает "гуманно" стрелять в протестующих

Пятница, 16 октября 2020, 16:45
Минская милиция обещает гуманно стрелять в протестующих

В милиции Минска заверяют, что будут "гуманного" применять оружие, в том числе огнестрельное, в отношении протестующих.

Источник: "Интерфакс-Запад" со ссылкой на начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николая Карпенкова

Прямая речь: "Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним (протестующим), в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберём…

Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в этом движении, я никогда не встречал".

Детали: Он уточнил, что оружие будет применяться, если протестующие начнут оказывать активное сопротивление, например, если "кто-то поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов".

Предыстория: 12 октября МВД Беларуси выпустило видеообращение, в котором говорится, что силовики будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие "в случае необходимости".

Белорусские правозащитники представили доклад "О нарушении прав человека в Беларуси в поствыборный период", который направят ОБСЕ. Согласно ему, за это время в Беларуси трое убитых, 500 случаев пыток и0 1800 заявлений о насилии.

Темы: Беларусьмитинги
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