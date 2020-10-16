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Боксер Узелков нагодував вінниччан кашею від ОПЗЖ: поліція завела справу за підкуп

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 17:02
Боксер Узелков нагодував вінниччан кашею від ОПЗЖ: поліція завела справу за підкуп

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Вінниці осередком партії "Опозиційна платформа - За життя".

Джерело: поліція Вінничини, ГО "Опора"

Дослівно поліція: "14 жовтня на площі у Вінниці кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах на площі влаштували українську польову кухню. Під час заходу громадянам роздавали приготовлені страви та агітували за політичну силу.

Слідчим відділом Вінницького відділу поліції, на підставі публікацій в ЗМІ та соцмережах про вказану подію, розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.160 КК України (підкуп виборців)".

Деталі: Санкція статті - обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі від двох до шести років.

"Опора" уточнює, що мова йде про обласний осередок політичної партії ОПЗЖ, який 14 жовтня влаштував на Європейській площі безкоштовне частування кашею з польової кухні та чаєм. Кашу особисто роздавав охочим кандидат на посаду Вінницького міського голови від цієї політсили боксер В’ячеслав Узелков.

Upd. Тим часом, Вінницька організація політичної партії "ОПЗЖ" повідомляє, що захід проводився офіційно, з дозволу міської ради.

У партії запевняють, що жодного підкупу чи агітації від кандидатів не було, ніхто не виступав з закликами голосувати за того чи іншого кандидата на місцевих виборах.

"Ми переконані, що зареєстроване кримінальне провадження не буде розглянуте по суті, адже склад злочину відсутній, закон ми не порушували. Зареєструвати в ЄРДР можна будь-що, отже ми вважаємо, що це провокація, наклеп та втручання в хід виборів", - вважає Роман Кочугур, юрист партії.

Частування кашею та чаєм супроводжувалось виступом духового оркестру, поруч стояв банер із зображенням кандидатки до Вінницької міської ради від осередку партії "Опозиційна платформа – За життя" Олени Лепей та намет із символікою цієї партії, з якого розповсюджували агітаційну продукцію.

Що передувало: Відомий український боксер В’ячеслав Узелков повідомив, що балотується у мери Вінниці від "Опозиційної платформи – за життя" в кінці вересня.

Українська правда

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Теми: вибориВінницяОПЗЖполіція
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