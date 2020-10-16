Боксер Узелков накормил винничан кашей от ОПЗЖ: полиция завела дело за подкуп

Полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей в Виннице ячейкой партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: полиция Винницкой области, ОО "Опора"

Дословно полиция: "14 октября на площади в Виннице кандидаты от одной из политических сил на местных выборах на площади устроили украинскую полевую кухню. Во время мероприятия гражданам раздавали приготовленные блюда и агитировали за политическую силу.

Следственным отделом Винницкого отдела полиции, на основании публикаций в СМИ и соцсетях об указанном событии, начато уголовное производство по ч.3 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей)".

Детали: Санкция статьи - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы от двух до шести лет.

"Опора" уточняет, что речь идет об областной организации политической партии ОПЗЖ, которая 14 октября устроила на Европейской площади бесплатное угощение кашей из полевой кухни и чаем. Кашу лично раздавал желающим кандидат на должность Винницкого городского головы от этой политсилы боксер Вячеслав Узелков.

Угощение кашей и чаем сопровождалось выступлением духового оркестра, рядом стоял баннер с изображением кандидата в Винницкий городской совет от организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Елены Лепей и палатка с символикой этой партии, из которой распространяли агитационную продукцию.