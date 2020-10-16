Боксер Узелков накормил винничан кашей от ОПЗЖ: полиция завела дело за подкуп

Полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей в Виннице ячейкой партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: полиция Винницкой области, ОО "Опора"

Дословно полиция: "14 октября на площади в Виннице кандидаты от одной из политических сил на местных выборах на площади устроили украинскую полевую кухню. Во время мероприятия гражданам раздавали приготовленные блюда и агитировали за политическую силу.

Следственным отделом Винницкого отдела полиции, на основании публикаций в СМИ и соцсетях об указанном событии, начато уголовное производство по ч.3 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей)".

Детали: Санкция статьи - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы от двух до шести лет.

"Опора" уточняет, что речь идет об областной организации политической партии ОПЗЖ, которая 14 октября устроила на Европейской площади бесплатное угощение кашей из полевой кухни и чаем. Кашу лично раздавал желающим кандидат на должность Винницкого городского головы от этой политсилы боксер Вячеслав Узелков.

Upd. Между тем, Винницкая организация политической партии "ОПЗЖ" сообщает, что мероприятие проводилось официально, с разрешения городского совета.

В партии уверяют, что ни подкупа, ни агитации от кандидатов не было, никто не выступал с призывами голосовать за того или иного кандидата на местных выборах.

"Мы убеждены, что зарегистрированное уголовное производство не будет рассмотрено по существу, ведь состав преступления отсутствует, закон мы не нарушали. Зарегистрировать в ЕРДР можно что угодно, поэтому мы считаем, что это провокация, клевета и вмешательства в ход выборов", - считает Роман Кочугур, юрист партии.

Угощение кашей и чаем сопровождалось выступлением духового оркестра, рядом стоял баннер с изображением кандидата в Винницкий городской совет от организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Елены Лепей и палатка с символикой этой партии, из которой распространяли агитационную продукцию.

Что предшествовало: Известный украинский боксер Вячеслав Узелков сообщил, что баллотируется в мэры Винницы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в конце сентября.