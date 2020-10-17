Замах на волонтера у Києві: підозрюваного арештували на 60 днів

Чоловіку, який наніс численні ножові поранення волонтеру "УДАру" й учаснику АТО, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Джерело: прокуратура Києва, речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Строк дії ухвали визначено до 12 грудня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.

Запобіжний захід суд обрав за клопотанням Київської місцевої прокуратури №9.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП повідомила, що підозрюваний не визнає своєї вини, однак результати проведених слідчих дій та покази свідків дають обґрунтовані підстави кваліфікувати цей напад саме як замах на умисне вбивство людини.

За її словами, постраждалий отримав численні ножові поранення, у тому числі, в шию та грудну клітину. Крім того, є прямі свідки того, як після нападу підозрюваний не дозволяв нікому підійти до пораненого чоловіка та надати йому допомогу, погрожуючи знову застосувати ніж та вбити його.

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