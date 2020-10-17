Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Покушение на волонтера в Киеве: подозреваемого арестовали на 60 дней

Суббота, 17 октября 2020, 12:39

Мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру "УДАРа" и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

Меру пресечения суд избрал по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП сообщила, что подозреваемый не признает свою вину, однако результаты проведенных следственных действий и показания свидетелей дают обоснованные основания квалифицировать это нападение именно как покушение на умышленное убийство человека.

По ее словам, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе, в шею и грудную клетку. Кроме того, есть прямые свидетели того, как после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому мужчине и оказать ему помощь, угрожая снова применить нож и убить его.

Предыстория:

  • По данным правоохранителей, 14 октября в Соломенском районе Киева на улице к волонтеру, который раздавал агитационные газеты, подошел незнакомец. Между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой мужчина достал нож и начал наносить волонтеру удары в разные части тела.
  • В результате нападения пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе в область шеи и грудной клетки, и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • Нападавшего задержали, ему объявлено подозрение в законченном покушении на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
  • Состояние волонтера стабильное.

Украинская правда
Темы: КиевнападениеУдарпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса, в одном районе – 162

В Украине за сутки госпитализировали более тысячи больных COVID-19

Антирекорды COVID-19: почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей

В частную собственность незаконно вывели более 5 млн га земли – Госгеокадастр

Мусорный кризис: Львовская ОГА могла незаконно получить за вывоз отходов почти 140 млн – аудит

Еще одному фигуранту дела Гандзюк вынесли приговор

Все новости...
Киев
В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса, в одном районе – 162
Агитатору-ветерану АТО нанесли 8 ножевых ударов: Кличко рассказал о состоянии раненого
В столичной больнице №6 заполнены все места для больных коронавирусом
Последние новости
12:24
Министр уверяет, что студенты не будут лечить больных COVID самостоятельно
12:02
Украина обеспечивает продовольствием 150 миллионов человек
11:42
В Украине впервые появился почетный консул в Квебеке
11:32
Зеленский: Украина заинтересована в привлечении турецких компаний к "Большому строительству"
11:18
Семьям погибших в катастрофе Ан-26 начали перечислять деньги
11:07
Глава МИД Австрии мог подхватить коронавирус на встрече с коллегами из ЕС
10:54
В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса, в одном районе – 162
10:32
Первого заместителя мэра в Луганской области поймали на взятке
10:14
Степанов рассказал, как проголосовать на самоизоляции
09:47
В Украине за сутки госпитализировали более тысячи больных COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!