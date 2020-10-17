Покушение на волонтера в Киеве: подозреваемого арестовали на 60 дней

Мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру "УДАРа" и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

Меру пресечения суд избрал по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП сообщила, что подозреваемый не признает свою вину, однако результаты проведенных следственных действий и показания свидетелей дают обоснованные основания квалифицировать это нападение именно как покушение на умышленное убийство человека.

По ее словам, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе, в шею и грудную клетку. Кроме того, есть прямые свидетели того, как после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому мужчине и оказать ему помощь, угрожая снова применить нож и убить его.

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