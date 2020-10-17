Покушение на волонтера в Киеве: подозреваемого арестовали на 60 дней
Мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру "УДАРа" и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.
Меру пресечения суд избрал по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП сообщила, что подозреваемый не признает свою вину, однако результаты проведенных следственных действий и показания свидетелей дают обоснованные основания квалифицировать это нападение именно как покушение на умышленное убийство человека.
По ее словам, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе, в шею и грудную клетку. Кроме того, есть прямые свидетели того, как после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому мужчине и оказать ему помощь, угрожая снова применить нож и убить его.
Предыстория:
- По данным правоохранителей, 14 октября в Соломенском районе Киева на улице к волонтеру, который раздавал агитационные газеты, подошел незнакомец. Между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой мужчина достал нож и начал наносить волонтеру удары в разные части тела.
- В результате нападения пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе в область шеи и грудной клетки, и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Нападавшего задержали, ему объявлено подозрение в законченном покушении на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
- Состояние волонтера стабильное.