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В Україні за добу госпіталізували більше тисячі хворих на COVID-19

Субота, 17 жовтня 2020, 09:47
Фото: Ельдар Сарахман, УП

За минулу добу, 16 жовтня, в Україні було госпіталізовано 1089 хворих на COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Було госпіталізовано 1089 людей. Це дуже багато. Це люди, які мають важкий або середньої важкості перебіг хвороби".

Деталі: Степанов також повідомив, що з 6410 осіб, у яких виявили коронавірус за минулу добу – 319 дітей і 359 медпрацівники.

Загалом 16 жовтня було проведено 63 734 тестування, з них 36 201 методом ПЛР і 27 533 методом ІФА.

За словами міністра, це рекордна добова кількість ПЛР-тестувань в Україні.

Він визнав, що в Україні існують "проблеми з ПЛР-тестуванням з точки зору черг", особливо у деяких великих містах.

Водночас він запевнив, що кількість тестувань буде й надалі зростати.

Степанов також закликав людей із груп ризику, в тому числі осіб старших 60-65 років, не виходити з дому без зайвої потреби й дотримуватися санітарно-гігієнічних норм: носити маски, користуватися антисептиками й дотримуватися дистанції у 1,5 метри.

Що передувало: За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксована найбільша добова кількість хворих на COVID-19 – 6 410 осіб та найбільша кількість летальних випадків – 109. При цьому одужало за добу 2 194 хворих.

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірусСтепанов


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