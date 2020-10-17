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Ляшко: Жесткий локдаун – исключительно резервный момент

Суббота, 17 октября 2020, 13:54

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что сейчас система здравоохранения справляется с приростом больных COVID-19, а возможное введение жесткого локдауна является "исключительно резервным моментом".

Источник: Ляшко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Сегодня мы регистрируем по 5000-5700 случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 000 – будем справляться".

"Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных. Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологические нормы и правила".

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, если нельзя будет ничего другого сделать".

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 – 6410 человек и наибольшее количество летальных случаев – 109. При этом выздоровели за сутки 2194 больных.

16 октября в Украине были госпитализированы 1089 больных COVID-19.

Темы: Минздравкарантинкоронавирус


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