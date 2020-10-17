Найманці РФ на Донбасі знову порушили перемир'я, ЗСУ у відповідь не стріляли

На лінії зіткнення на Донбасі 17 жовтня зафіксували два обстріли з боку російсько-окупаційних військ, а також два прольоти безпілотників.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Вранці противник здійснив постріли зі станкового автоматичного гранатомета поблизу Водяного, а опівдні російські найманці відкрили вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

Окрім того, у районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано прольоти ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", які перетнули лінію розмежування. У штабі додали, що вказані безпілотні літальні апарати були подавлені засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.

Дослівно: "Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає".

Нагадаємо: Минулої доби, 16 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим "тиші". Українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.