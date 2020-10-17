Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найманці РФ на Донбасі знову порушили перемир'я, ЗСУ у відповідь не стріляли

Субота, 17 жовтня 2020, 20:40
Найманці РФ на Донбасі знову порушили перемир'я, ЗСУ у відповідь не стріляли

На лінії зіткнення на Донбасі 17 жовтня зафіксували два обстріли з боку російсько-окупаційних військ, а також два прольоти безпілотників.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Вранці противник здійснив постріли зі станкового автоматичного гранатомета поблизу Водяного, а опівдні російські найманці відкрили вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

Окрім того, у районі населених пунктів Пищевик та Широкине  задокументовано прольоти ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", які перетнули лінію розмежування. У штабі додали, що вказані безпілотні літальні апарати були подавлені засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.

Дослівно: "Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає".

Нагадаємо: Минулої доби, 16 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим "тиші". Українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаДонбасЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
війна
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Ворог намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій на лиманському напрямку – Генштаб
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: