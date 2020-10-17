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Наемники РФ на Донбассе снова нарушили перемирие, ВСУ в ответ не стреляли

Суббота, 17 октября 2020, 20:40

На линии соприкосновения на Донбассе 17 октября зафиксировали два обстрела со стороны российско-оккупационных войск, а также два пролета беспилотников.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Утром противник совершил выстрелы из станкового автоматического гранатомета вблизи Водяного, а в полдень российские наемники открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино задокументированы пролеты вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения. В штабе добавили, что указанные беспилотные летательные аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

Дословно: "Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

Напомним: прошедшие сутки, 16 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим "тишины". Украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассВооруженные силыРосcия


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