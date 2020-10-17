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Убивство вчителя чеченцем: Кадиров закликав не провокувати віруючих

Субота, 17 жовтня 2020, 23:58
Убивство вчителя чеченцем: Кадиров закликав не провокувати віруючих

Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на резонансний злочин під Парижем, де 18-річний чеченець обезголовив викладача історії.

Джерело: повідомлення Кадирова у Телеграм

Деталі: Керівник Чечні написав, що злочинець не має національності, і звернув увагу на те, що ЗМІ роблять акцент на тому, що зловмисник був чеченцем.

Кадиров додав, що засуджує цей терористичний акт і висловлює співчуття рідним загиблого.

У той же час він закликав "не провокувати віруючих" і "не зачіпати релігійні почуття" людей. Також він обурився, що у Франції намагаються "звалити всі свої проблеми на чеченців". За його словами, зловмисник Анзор А. майже все своє життя прожив у Франції, переїхавши туди в дитинстві з батьками, і ріс поруч з французами.

Дослівно: "Ця трагедія змушує задуматися про те, що французьке суспільство, кажучи про демократизм, часто плутає його з вседозволеністю, демонстрацією неприпустимого ставлення до ісламських цінностей".

Нагадаємо: Французька прокуратура 17 жовтня заявила, що зловмисником, який обезголовив у п'ятницю в передмісті Парижа шкільного вчителя історії, є 18-річний уродженець Москви – чеченець Абдулах А.

У зв’язку з убивством викладача історії затримані 9 осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат нападника. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

Вбивство сталося у п’ятницю ввечері в передмісті Парижа. Озброєний ножем чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника при спробі затримання.

Українська правда

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Теми: вбивствоКадировФранціярелігія
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