Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Убивство вчителя чеченцем: Кадиров закликав не провокувати віруючих

Субота, 17 жовтня 2020, 23:58

Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на резонансний злочин під Парижем, де 18-річний чеченець обезголовив викладача історії.

Джерело: повідомлення Кадирова у Телеграм

Деталі: Керівник Чечні написав, що злочинець не має національності, і звернув увагу на те, що ЗМІ роблять акцент на тому, що зловмисник був чеченцем.

Кадиров додав, що засуджує цей терористичний акт і висловлює співчуття рідним загиблого.

У той же час він закликав "не провокувати віруючих" і "не зачіпати релігійні почуття" людей. Також він обурився, що у Франції намагаються "звалити всі свої проблеми на чеченців". За його словами, зловмисник Анзор А. майже все своє життя прожив у Франції, переїхавши туди в дитинстві з батьками, і ріс поруч з французами.

Дослівно: "Ця трагедія змушує задуматися про те, що французьке суспільство, кажучи про демократизм, часто плутає його з вседозволеністю, демонстрацією неприпустимого ставлення до ісламських цінностей".

Нагадаємо: Французька прокуратура 17 жовтня заявила, що зловмисником, який обезголовив у п'ятницю в передмісті Парижа шкільного вчителя історії, є 18-річний уродженець Москви – чеченець Абдулах А.

У зв’язку з убивством викладача історії затримані 9 осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат нападника. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

Вбивство сталося у п’ятницю ввечері в передмісті Парижа. Озброєний ножем чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника при спробі затримання.

Українська правда
Теми: вбивствоКадировФранціярелігія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко розповів, яку летальність має коронавірус в Україні

Нагірний Карабах: Вірменія очікує від Росії активних кроків

В Україні з'являться нові безкоштовні експрес-тести на коронавірус – МОЗ

В Одесі проспекту Небесної Сотні повертають радянську назву

фотоЗлива у Києві: підтоплено десятки вулиць, ускладнено рух

Азербайджан заявив про взяття під контроль міста Фізулі в Карабаху

Усі новини...
вбивство
В убивстві вчителя прокуратура Франції звинувачує чеченця з Москви
Ще один фігурант справи Гандзюк отримав вирок
У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні
Останні новини
23:58
Убивство вчителя чеченцем: Кадиров закликав не провокувати віруючих
23:36
фотоПоблизу Миколаєва більше сотні фур на трасі заблокували рух – Укртрансбезпека
22:59
Ляшко розповів, яку летальність має коронавірус в Україні
22:28
Азербайджан та Вірменія домовилися про перемир'я
21:57
НАТО застерігає Туреччину від використання російських зенітно-ракетних систем
21:14
Нагірний Карабах: Вірменія очікує від Росії активних кроків
20:48
Ломбардія, епіцентр пандемії навесні, ввела нові обмеження
20:40
Найманці РФ на Донбасі знову порушили перемир'я, ЗСУ у відповідь не стріляли
20:18
Українські дипломати засудили обстріл азербайджанського міста Гянджа
20:02
Coca-Cola зупиняє випуск своєї першої дієтичної газованої води
Усі новини...