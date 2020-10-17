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Убийство учителя чеченцем: Кадыров призвал не провоцировать верующих

Суббота, 17 октября 2020, 23:58

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на резонансное преступление под Парижем, где 18-летний чеченец обезглавил преподавателя истории.

Источник: сообщение Кадырова в Телеграм

Детали: Руководитель Чечни написал, что преступник не имеет национальности, и обратил внимание на то, что СМИ делают акцент на том, что злоумышленник был чеченцем.

Кадыров добавил, что осуждает этот террористический акт и выражает соболезнования родным погибшего.

В то же время он призывал "не провоцировать верующих" и "не задевать религиозные чувства". Также он возмутился, что во Франции пытаются "свалить все свои проблемы на чеченцев". По его словам, злоумышленник Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, и рос рядом с французами.

Дословно: "Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям".

Украинская правда
Темы: убийствоКадыровФранциярелигия


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