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У МОЗ розповіли, на яку категорію заражених припадає 75% смертей від Covid

Неділя, 18 жовтня 2020, 11:32
У МОЗ розповіли, на яку категорію заражених припадає 75% смертей від Covid
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував, що 75,7% із загальної кількості летальних випадків припадає на хворих коронавірусом людей віком понад 65 років.

Джерело: повідомлення МОЗ

Дослівно: "Коронавірусна хвороба не відступає, а навпаки, набирає обертів. Тому для продовження боротьби з COVID-19 зараз важливо всім мобілізуватися та дотримуватися всіх протиепідемічних правил, які встановлені в державі. Особливо це стосується людей віком понад 65 років, адже 75,7% із загальної кількості летальних випадків – це громадяни саме цієї вікової категорії".

Деталі: МОЗ вчергове закликав українців користуватися масками, дезінфікувати руки антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції.

Людям, старшим 65 років, рекомендували без нагальної потреби не виходити з дому, зокрема це стосується відвідування місць великого скупчення людей.

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Нагадаємо: Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що в Україні летальність від Covid-19 складає близько 2%.

Протягом суботи, 17 жовтня, в Україні зафіксували ще 5231 випадок коронавірусу, при цьому 90 заражених померли.

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗепідемія
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