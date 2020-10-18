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В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от Covid

Воскресенье, 18 октября 2020, 11:32
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что 75,7% из общего количества летальных исходов приходится на больных коронавирусом людей старше 65 лет.

Источник: сообщение Минздрава

Дословно: "Коронавирусная болезнь не отступает, а наоборот, набирает обороты. Поэтому для продолжения борьбы с COVID-19 сейчас важно всем мобилизоваться и соблюдать все противоэпидемические правила, установленные в стране. Особенно это касается людей старше 65 лет, ведь 75,7 % от общего количества летальных случаев - это граждане именно этой возрастной категории".

Детали: Ведомство снова призвало украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Людям старше 65 лет рекомендовали без необходимости не выходить из дома, в частности это касается посещения мест большого скопления людей.

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Напомним: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в Украине летальность от Covid-19 составляет около 2%.

В течение субботы, 17 октября, в Украине зафиксировали еще 5231 случай коронавируса, при этом 90 зараженных умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравэпидемия


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