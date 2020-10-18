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У Києві – ще 453 зараження коронавірусом, десятки хворих шпиталізували

Неділя, 18 жовтня 2020, 12:01

Протягом минулої доби, 17 жовтня, у столиці захворювання на Covid-19 виявили у 453 людей, 13 хворих померли, а 50 особам знадобилась шпиталізація.

Джерело: дані РНБО, міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: На даний момент у столиці вже 30 463 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. До лікарень столиці у суботу потрапили 50 пацієнтів. Інші хворі – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Протягом минулої доби зараження виявили у:

- 250 жінок віком від 24 до 89 років,

- 175 чоловіків віком від 18 до 82 рокiв,

- 15 дівчаток від 2 до 16 років та у 13 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворів, зокрема, 21 медик.

Станом на ранок 18 жовтня коронавірус забрав життя 582 киян.

Одужали за минулу добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 10 696 мешканців Києва.

Пряма мова Кличка: "Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 115, в Дніпровському - 58 та в Оболонському районі — 53 випадки.

Ситуація з розповсюдженням вірусу – тривожна".

 

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Нагадаємо: Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що в Україні летальність від Covid-19 складає близько 2%.

Протягом суботи, 17 жовтня, в Україні зафіксували ще 5231 випадок коронавірусу, при цьому 90 заражених померли.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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