В Киеве - еще 453 заражения коронавирусом, десятки больных госпитализированы

а прошедшие сутки, 17 октября, в столице заболевание Covid-19 обнаружили у 453 человек, 13 больных умерли, а 50 лицам понадобилась госпитализация.

Источник: данные СНБО, мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: На данный момент в столице уже 30 463 подтвержденных случая COVID-19. В больницы столицы в субботу попали 50 пациентов, другие больные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки заражение обнаружили у:

- 250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет,

- 175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет,

- 15 девочек от 2 до 16 лет и у 13 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик.

По состоянию на утро 18 октября коронавирус унес жизни 582 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.

Прямая речь Кличко: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 115, в Днепровском - 58 и в Оболонском районе - 53 случая. Ситуация с распространением вируса - тревожная".

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Напомним: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в Украине летальность от Covid-19 составляет около 2%.

В течение субботы, 17 октября, в Украине зафиксировали еще 5231 случай коронавируса, при этом 90 зараженных умерли.