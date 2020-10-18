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Збройні формування РФ стріляли з гранатомета біля Авдіївки, без втрат

Неділя, 18 жовтня 2020, 18:09
Збройні формування РФ стріляли з гранатомета біля Авдіївки, без втрат

У неділю збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 18 жовтня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

У відповідь на вогневі провокації противника наші воїни зброю не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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