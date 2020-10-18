Збройні формування РФ стріляли з гранатомета біля Авдіївки, без втрат
Неділя, 18 жовтня 2020, 18:09
У неділю збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Від початку поточної доби, 18 жовтня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.
У відповідь на вогневі провокації противника наші воїни зброю не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".
Українська правда