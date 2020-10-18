Вооруженные формирования РФ стреляли из гранатомета возле Авдеевки
Воскресенье, 18 октября 2020, 18:09
В воскресенье вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала текущих суток, 18 октября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
В ответ на огневые провокации противника наши воины оружие не применяли.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".
Украинская правда