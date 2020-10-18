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Вооруженные формирования РФ стреляли из гранатомета возле Авдеевки

Воскресенье, 18 октября 2020, 18:09

В воскресенье вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала текущих суток, 18 октября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

В ответ на огневые провокации противника наши воины оружие не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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