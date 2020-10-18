Гравці й персонал "Шахтаря" перед матчем із "Реалом" перевірилися на коронавірус

Гравці та персонал донецького ФК "Шахтар" отримали негативний результат тестів на COVID-19 перед матчем із мадридським "Реалом".

Джерело: Twitter "Шахтаря"

Гравці та персонал «Шахтаря» здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з «Реалом».



Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту в 9 футболістів команди, у яких коронавірус було виявлено 8 жовтня.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/O4MTG966IV — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 18, 2020

Дослівно: "Гравці та персонал "Шахтаря" здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з "Реалом".

Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту в 9 футболістів команди, у яких коронавірус було виявлено 8 жовтня".

Деталі: Матч "Шахтар"-"Реал" має відбутися 21 жовтня о 19:55 на стадіоні "Альфредо Дi Стефано" в Мадриді.

Що передувало: 4 жовтня у двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.

8 жовтня стало відомо, що у футбольному клубі "Шахтар" захворіли на коронавірус 9 співробітників та 9 футболістів.