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Гравці й персонал "Шахтаря" перед матчем із "Реалом" перевірилися на коронавірус

Неділя, 18 жовтня 2020, 22:50
сайт ФК "Шахтар"

Гравці та персонал донецького ФК "Шахтар" отримали негативний результат тестів на COVID-19 перед матчем із мадридським "Реалом".

Джерело: Twitter "Шахтаря"

Дослівно: "Гравці та персонал "Шахтаря" здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з "Реалом".

Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту в 9 футболістів команди, у яких коронавірус було виявлено 8 жовтня".

Деталі: Матч "Шахтар"-"Реал" має відбутися 21 жовтня о 19:55 на стадіоні "Альфредо Дi Стефано" в Мадриді.

Що передувало: 4 жовтня у двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.

8 жовтня стало відомо, що у футбольному клубі "Шахтар" захворіли на коронавірус 9 співробітників та 9 футболістів.

Українська правда
Теми: футболкоронавірус


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