Игроки и персонал "Шахтера" перед матчем с "Реалом" проверились на коронавирус
Игроки и персонал донецкого ФК "Шахтер" получили отрицательный результат тестов на COVID-19 перед матчем с мадридским "Реалом".
Источник: Twitter "Шахтера"
Гравці та персонал «Шахтаря» здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з «Реалом».— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 18, 2020
Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту в 9 футболістів команди, у яких коронавірус було виявлено 8 жовтня.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/O4MTG966IV
Дословно: "Игроки и персонал "Шахтера" сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом".
Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября".
Детали: Матч "Шахтер"-"Реал" должен состояться 21 октября в 19:55 на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде.
Что предшествовало: 4 октября у двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус.
8 октября стало известно, что в футбольном клубе "Шахтер" заболели коронавирусом 9 сотрудников и 9 футболистов.