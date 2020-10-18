Игроки и персонал "Шахтера" перед матчем с "Реалом" проверились на коронавирус

Игроки и персонал донецкого ФК "Шахтер" получили отрицательный результат тестов на COVID-19 перед матчем с мадридским "Реалом".

Источник: Twitter "Шахтера"

Гравці та персонал «Шахтаря» здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з «Реалом».



Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту в 9 футболістів команди, у яких коронавірус було виявлено 8 жовтня.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/O4MTG966IV — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 18, 2020

Дословно: "Игроки и персонал "Шахтера" сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом".

Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября".

Детали: Матч "Шахтер"-"Реал" должен состояться 21 октября в 19:55 на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде.

Что предшествовало: 4 октября у двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус.

8 октября стало известно, что в футбольном клубе "Шахтер" заболели коронавирусом 9 сотрудников и 9 футболистов.