Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Игроки и персонал "Шахтера" перед матчем с "Реалом" проверились на коронавирус

Воскресенье, 18 октября 2020, 22:50
сайт ФК "Шахтер"

Игроки и персонал донецкого ФК "Шахтер" получили отрицательный результат тестов на COVID-19 перед матчем с мадридским "Реалом".

Источник: Twitter "Шахтера"

Дословно: "Игроки и персонал "Шахтера" сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом".

Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября".

Детали: Матч "Шахтер"-"Реал" должен состояться 21 октября в 19:55 на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде.

Что предшествовало: 4 октября у двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус.

8 октября стало известно, что в футбольном клубе "Шахтер" заболели коронавирусом 9 сотрудников и 9 футболистов.

Украинская правда
Темы: футболкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Здоровая жизнь в Украине самая короткая среди стран Европы – исследование

видеоУбийство учителя во Франции: тысячи людей вышли на улицы

фото, видеоПротесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания

видеоВойна в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части

В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от Covid

Глава МИД Венгрии хочет, чтобы Байден "ответил за давление на Украину"

Все новости...
футбол
Шахтер и Динамо выиграли свои матчи 6 тура, ультрас передали "привет" Суркисам
Двое футболистов сборной Украины выздоровели от COVID-19
В полтавской "Ворскле" вспышка коронавируса
Последние новости
22:50
Игроки и персонал "Шахтера" перед матчем с "Реалом" проверились на коронавирус
22:11
Здоровая жизнь в Украине самая короткая среди стран Европы – исследование
21:23
В Беларуси в воскресенье задержали более 150 человек – правозащитники
20:18
Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира
20:04
Взрыв в Афганистане: не менее 14 погибших и 119 раненых
19:42
На Херсонщине облили зеленкой кандидатов от ОПЗЖ и украли ноутбук
19:37
Новости экономики: незаконная приватизация земли и "Северный поток-2"
19:15
В Славянске напали на кандидата в мэры
19:03
Швейцария усиливает карантин: маски в помещениях и запрет собраний более 15 человек
18:44
фотоНа Львовщине напали на кандидата в депутаты и его отца
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!