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Игроки и персонал "Шахтера" перед матчем с "Реалом" проверились на коронавирус

Воскресенье, 18 октября 2020, 22:50
Игроки и персонал Шахтера перед матчем с Реалом проверились на коронавирус
сайт ФК "Шахтер"

Игроки и персонал донецкого ФК "Шахтер" получили отрицательный результат тестов на COVID-19 перед матчем с мадридским "Реалом".

Источник: Twitter "Шахтера"

Дословно: "Игроки и персонал "Шахтера" сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом".

Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября".

Детали: Матч "Шахтер"-"Реал" должен состояться 21 октября в 19:55 на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде.

Что предшествовало: 4 октября у двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус.

8 октября стало известно, что в футбольном клубе "Шахтер" заболели коронавирусом 9 сотрудников и 9 футболистов.

Украинская правда

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Темы: футболкоронавирус
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