Книга про Стуса: видавництво оскаржить перемогу Медведчука
У видавництві VIVAT вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду, який зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та "Віват" видалити з твору деякі слова про главу політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.
Джерело: видавництво VIVAT у Facebook
Дослівно: "Цей суд - прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, - незавершена.
Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником, ми переможемо одразу. Натомість, ми не розраховували, що ми настільки недалеко пішли від тих часів, коли відбувався сам суд над Василем Стусом. У нас була надія на те, що часи змінились.
Ми прийняли непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана як тільки ми отримаємо повний текст рішення суду".
Деталі: Зокрема, згідно рішення судді Дарницького райсуду Марини Заставенко, з книги "Справа Василя Стуса" мають видалити фрази:
- "... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"
- "...Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання"
- "... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?..."
- "...розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук";
- "...шістка комуністичної системи Медведчук…"
- "Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?".
При цьому фразу "... син поліцая…" в книзі суд дозволив залишити.
До моменту видалення цих фраз з книги, її заборонили розповсюджувати видавництву і Кіпіані.
Довідково: Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні норм адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.
Книга "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року та отримала низку премій.
Книга Кіпіані на 90% складається з архівних документів. Думки автора побудовані на фактах, які містяться, в тому числі, в фактологічній частині книги.
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"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних
Передісторія:
- У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов до суду, яким вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані.
- У видавництві "Vivat" вважають неприхованою спробою прямого тиску на свободу слова і друку в Україні позовні вимоги нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який домагається заборони книги "Справа Василя Стуса".
- 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.