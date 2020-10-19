Книга про Стуса: видавництво оскаржить перемогу Медведчука

У видавництві VIVAT вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду, який зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та "Віват" видалити з твору деякі слова про главу політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Джерело: видавництво VIVAT у Facebook

Дослівно: "Цей суд - прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, - незавершена.

Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником, ми переможемо одразу. Натомість, ми не розраховували, що ми настільки недалеко пішли від тих часів, коли відбувався сам суд над Василем Стусом. У нас була надія на те, що часи змінились.

Ми прийняли непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана як тільки ми отримаємо повний текст рішення суду".

Деталі: Зокрема, згідно рішення судді Дарницького райсуду Марини Заставенко, з книги "Справа Василя Стуса" мають видалити фрази:

"... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"

"...Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання"

"... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?..."

"...розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук";

"...шістка комуністичної системи Медведчук…"

"Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?".

При цьому фразу "... син поліцая…" в книзі суд дозволив залишити.

До моменту видалення цих фраз з книги, її заборонили розповсюджувати видавництву і Кіпіані.

Довідково: Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні норм адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книга "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року та отримала низку премій.

Книга Кіпіані на 90% складається з архівних документів. Думки автора побудовані на фактах, які містяться, в тому числі, в фактологічній частині книги.

Читайте також: СТУС БЕЗ ШАНСУ НА ЗАХИСТ: ведмежа послуга Медведчука

"Чи можна принизити Генія?"

Роль Медведчука: Юрій Литвин і Василь Стус мали одного адвоката та загинули в одному таборі

"Справа Василя Стуса" на лаві підсудних

Передісторія: