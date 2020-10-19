Книга о Стусе: издательство обжалует победу Медведчука

В издательстве VIVAT решили обжаловать решение Дарницкого райсуда, который обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и "Виват" удалить из произведения некоторые слова о главе политсовета "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке.

Источник: издательство VIVAT в Facebook

Дословно: "Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус - незавершенное.

Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу. Вместо этого, мы не рассчитывали, что мы настолько недалеко ушли от тех времен, когда происходил сам суд над Василием Стусом. У нас была надежда на то, что времена изменились.

Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано как только мы получим полный текст решения суда".

Детали: В частности, согласно решению судьи Дарницкого райсуда Марины Заставенко, из книги "Дело Василия Стуса" должны удалить фразы:

"...была возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";

"... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным,"заслуживают наказания";

"... он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинения. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?...";

"... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - предназначенный государством адвокат Медведчук";

"... шестерка коммунистической системы Медведчук...";

"Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?";

При этом фразу "...сын полицая..." в книге суд разрешил оставить.

К моменту удаления этих фраз из книги, ее запретили распространять издательству и Кипиани.

Справка: Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении норм адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года и получила ряд премий.

Книга Кипиани на 90% состоит из архивных документов. Мнение автора построено на фактах, которые содержатся, в том числе, в фактологической части книги.

Читайте также: СТУС БЕЗ ШАНСА НА ЗАЩИТУ: медвежья услуга Медведчука

"Можно ли унизить Гения?"

Роль Медведчука: Юрий Литвин и Василий Стус имели одного адвоката и погибли в одном лагере

"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых

Предыстория: