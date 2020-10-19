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Книга о Стусе: издательство обжалует победу Медведчука

Понедельник, 19 октября 2020, 12:21

В издательстве VIVAT решили обжаловать решение Дарницкого райсуда, который обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и "Виват" удалить из произведения некоторые слова о главе политсовета "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке.

Источник: издательство VIVAT в Facebook

Дословно: "Этот суд - прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус - незавершенное.

Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником, мы победим сразу. Вместо этого, мы не рассчитывали, что мы настолько недалеко ушли от тех времен, когда происходил сам суд над Василием Стусом. У нас была надежда на то, что времена изменились.

Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано как только мы получим полный текст решения суда".

Детали: В частности, согласно решению судьи Дарницкого райсуда Марины Заставенко, из книги "Дело Василия Стуса" должны удалить фразы:

  • "...была возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";
  • "... Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным,"заслуживают наказания";
  • "... он (имеется в виду Виктор Медведчук) фактически поддержал обвинения. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?...";
  • "... распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) - предназначенный государством адвокат Медведчук";
  • "... шестерка коммунистической системы Медведчук...";
  • "Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?";

При этом фразу "...сын полицая..." в книге суд разрешил оставить.

К моменту удаления этих фраз из книги, ее запретили распространять издательству и Кипиани.

Справка: Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении норм адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года и получила ряд премий.

Книга Кипиани на 90% состоит из архивных документов. Мнение автора построено на фактах, которые содержатся, в том числе, в фактологической части книги.

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"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых

Предыстория: 

  • В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
  • В издательстве "Vivat" считают нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги "Дело Василия Стуса".
  • 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Украинская правда
Темы: Медведчук


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