Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

КС решил "призакрыть" рассмотрение антикоррупционного законодательства

Понедельник, 19 октября 2020, 17:41

Конституционный суд решил в письменной форме рассматривать представление о конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов антикоррупционного законодательства.

Источник: сообщение КСУ, заявление партии "Слуга народа" в Facebook

Детали: Согласно сообщению суда, 20 октября в 10 утра Большая палата Конституционного Суда в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных статей, касающихся антикоррупционного регулирования, в разных законах.

Также на сайте суда указано, что 19 октября суд рассматривал вопрос об изменении формы рассмотрения этого дела.

В то же время, в президентской партии "Слуга народа" заявили, что представительницу Верховной Рады в Конституционном Суде Ольгу Совгирю вместе с представителем президента в КС не пустили на это заседание, сославшись на карантин.

"Слуги" указывают, что в этом деле привлечены генпрокурор, председатель Верховного суда, министр юстиции, и. о. директора НАБУ, директор НАПК, представители президента и ВРУ.

Дословно заявление "Слуги народа": "Конституционный Суд грубо нарушает право президента Украины и Верховной рады участвовать в конституционных процессах.

Так, сегодня должно было состояться заседание Палаты КСУ, где рассматривался вопрос об изменении формы производства с устной по письменному по делу о конституционности антикоррупционной платформы. То есть – отвечает ли электронное декларирование чиновников и должностных лиц Основному Закону.

Неожиданно КСУ решил изменить форму производства на письменную. Дело в том, что по ней участники дела не заслушиваются - судьи в закрытом режиме только читают объяснения участников процесса".

Предыстория:

  • Это представление за подписью 47 нардепов было подано в КС 4 августа 2020.

Украинская правда
Темы: КонституцияКС


powered by lun.ua
Главное сегодня

За 3 года "бизнес уважаемых людей" вывел из Украины $22 миллиарда - глава налоговой

Минздрав призывает по-максимуму работать из дома и не ходить на совещания

Оборудовать "COVID-госпитали" вне больниц могут в Киеве, Одессе и Донецкой области

видеоПеремирие между Арменией и Азербайджаном продержалось менее суток: продолжаются тяжелые бои

После "победы Медведчука" книгу о Стусе раскупили, будет новый тираж

В Украине не осталось области, готовой к ослаблению карантина

Все новости...
Конституция
Медведчук и Ко оспаривают в КС закон об объединении общин
Михаил Федоров: Нужно внести в Конституцию право на интернет, бесплатное образование цифровым навыкам и онлайн-услуги
Тихановская призвала беларусов голосовать против конституционной реформы Лукашенко
Последние новости
18:33
Верещук потратила на избирательную кампанию в три раза больше, чем ее партия – "Честно"
18:23
Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 2,8 миллионов
18:22
От 50% до 100%: заполненость больниц больными с COVID-19 по областям Украины
18:20
В Испании несколько регионов усиливают коронавирусные ограничения
18:03
На Донбассе противник дважды открывал огонь и испытал судьбу с беспилотником
17:59
Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции к доллару
17:53
Лидеры Армении и Азербайджана заявили о готовности провести переговоры в Москве
17:47
Датский производитель мебели инвестирует 11 млн евро в завод в Ровенской области
17:41
КС решил "призакрыть" рассмотрение антикоррупционного законодательства
17:35
Для фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!