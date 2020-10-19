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КС решил "призакрыть" рассмотрение антикоррупционного законодательства

Понедельник, 19 октября 2020, 17:41
КС решил призакрыть рассмотрение антикоррупционного законодательства

Конституционный суд решил в письменной форме рассматривать представление о конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов антикоррупционного законодательства.

Источник: сообщение КСУ, заявление партии "Слуга народа" в Facebook

Детали: Согласно сообщению суда, 20 октября в 10 утра Большая палата Конституционного Суда в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных статей, касающихся антикоррупционного регулирования, в разных законах.

Также на сайте суда указано, что 19 октября суд рассматривал вопрос об изменении формы рассмотрения этого дела.

В то же время, в президентской партии "Слуга народа" заявили, что представительницу Верховной Рады в Конституционном Суде Ольгу Совгирю вместе с представителем президента в КС не пустили на это заседание, сославшись на карантин.

"Слуги" указывают, что в этом деле привлечены генпрокурор, председатель Верховного суда, министр юстиции, и. о. директора НАБУ, директор НАПК, представители президента и ВРУ.

Дословно заявление "Слуги народа": "Конституционный Суд грубо нарушает право президента Украины и Верховной рады участвовать в конституционных процессах.

Так, сегодня должно было состояться заседание Палаты КСУ, где рассматривался вопрос об изменении формы производства с устной по письменному по делу о конституционности антикоррупционной платформы. То есть – отвечает ли электронное декларирование чиновников и должностных лиц Основному Закону.

Неожиданно КСУ решил изменить форму производства на письменную. Дело в том, что по ней участники дела не заслушиваются - судьи в закрытом режиме только читают объяснения участников процесса".

Предыстория:

  • Это представление за подписью 47 нардепов было подано в КС 4 августа 2020.

Украинская правда
Темы: КонституцияКС
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