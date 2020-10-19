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ВС передав справу Суркісів проти "Приватбанку" до Печерського райсуду Києва

Понеділок, 19 жовтня 2020, 20:36
ВС передав справу Суркісів проти Приватбанку до Печерського райсуду Києва

Велика палата Верховного суду (ВС) передала до Печерського районного суду Києва справу за позовом сім'ї Суркісів, в якому вони оскаржують ухвалу їх центробанком пов'язаними з "Приватбанком" особами та обмін їх коштів у банку (на суму понад 1 млрд грн) на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Венедіктової: "ОГП відстояв у Верховному Суді 1 млрд грн активів держави у справі АТ КБ "Приватбанк" та фактично попередив вибуття ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами.

І ми продовжимо боротись за збереження цих коштів в Печерському районному суді, куди було передано цю справу".

Деталі: Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, текст рішення Верховного суду від 15 липня 2020 року, яким він частково задовольнив касаційну скаргу НБУ, Кабінету міністрів і "Приватбанку", підтвердивши законність bail-in, був опублікований 22 вересня, а 23 вересня за клопотанням представників Суркісів справа була передана до Печерського райсуду.

Джерело стверджує, що представники Суркісів подали клопотання про переведення справи до Печерського райсуду до публікації тексту рішення суду, тоді як "Приватбанк" подав заяву про відсутність підстав такого направлення за кілька днів після його публікації.

Воно також пояснило, що коли Верховний суд закриває провадження у зв'язку з непідсудністю справи судам попередніх інстанцій, то за клопотанням сторони він може направити цю справу до суду, якому вона підсудна.

Що було раніше: Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "Приватбанку" про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

Читайте також: Час Х для Приватбанку і Коломойського: що може статися з банком

Ключові судові справи щодо Приватбанку

Нагадаємо:

  • 25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.
  • У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.
  • Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.
  • У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.
  • Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПриватбанкСуркісВенедіктоваВерховний суд
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