ВС передав справу Суркісів проти "Приватбанку" до Печерського райсуду Києва

Велика палата Верховного суду (ВС) передала до Печерського районного суду Києва справу за позовом сім'ї Суркісів, в якому вони оскаржують ухвалу їх центробанком пов'язаними з "Приватбанком" особами та обмін їх коштів у банку (на суму понад 1 млрд грн) на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Венедіктової: "ОГП відстояв у Верховному Суді 1 млрд грн активів держави у справі АТ КБ "Приватбанк" та фактично попередив вибуття ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами.

І ми продовжимо боротись за збереження цих коштів в Печерському районному суді, куди було передано цю справу".

Деталі: Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, текст рішення Верховного суду від 15 липня 2020 року, яким він частково задовольнив касаційну скаргу НБУ, Кабінету міністрів і "Приватбанку", підтвердивши законність bail-in, був опублікований 22 вересня, а 23 вересня за клопотанням представників Суркісів справа була передана до Печерського райсуду.

Джерело стверджує, що представники Суркісів подали клопотання про переведення справи до Печерського райсуду до публікації тексту рішення суду, тоді як "Приватбанк" подав заяву про відсутність підстав такого направлення за кілька днів після його публікації.

Воно також пояснило, що коли Верховний суд закриває провадження у зв'язку з непідсудністю справи судам попередніх інстанцій, то за клопотанням сторони він може направити цю справу до суду, якому вона підсудна.

Що було раніше: Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "Приватбанку" про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

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