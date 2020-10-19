ВС передал дело Суркисов против "Приватбанка" в Печерский райсуд Киева

Большая палата Верховного суда передала в Печерский районный суд Киева дело по иску семьи Суркисов, в котором они оспаривают постановление их центробанком связанными с "Приватбанком" лицами и обмен их средств в банке (на сумму более 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкуплены государством за 1 грн.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Венедиктовой: "ОГП отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле АО КБ "Приватбанк" и фактически предупредил выбытия еще 28 млрд гривен по аналогичным искам.

И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело".

Детали: Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, текст решения Верховного суда от 15 июля 2020 года, которым он частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, Кабинета министров и "Приватбанка", подтвердив законность bail-in, был опубликован 22 сентября, а 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Источник утверждает, что представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд до публикации текста решения суда, тогда как "Приватбанк" подал заявление об отсутствии оснований такого направления через несколько дней после его публикации.

Он также пояснил, что когда Верховный суд закрывает производство в связи с неподсудностью дела судам предыдущих инстанций, то по ходатайству стороны он может направить это дело в суд, которому оно подсудно.

Что было раньше: Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).

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Ключевые судебные дела по Приватбанку

Напомним: