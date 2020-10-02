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Коронавірус і далі "косить" нардепів: захворіли Шуфрич і Палиця

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 01:40
Фото: Дмитро Ларін, УП

Нардепи від фракції "За майбутнє" Ігор Палиця та Нестор Шуфрич від Опозиційної платформи "За життя" повідомили, що захворіли на коронавірус. 

Джерело: Палиця і Шуфрич в ефірі "Право на владу" 

Деталі: Палиця заявив, що симптомів хвороби не відчуває, проте тестування дало позитивний результат. 

"Сьогодні вранці прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає – просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І вранці прийшла така новина. Нічого страшного немає. У мене немає ніяких симптомів. Почав профілактичне лікування".

Про інфікування Шуфрича повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Пізніше це підтвердив і сам нардеп. Він розповів, що перше тестування на коронавірус було позитивним. Проте пізніше він мав три негативних тести. Нардеп планує в понеділок здати черговий тест. 

Що передувало: Народні депутати через спалах COVID-19 у жовтні працюватимуть у Верховній Раді лише 20 жовтня, усі інші робочі дні – в комітетах.

29 вересня про захворювання на коронавірус повідомив лідер "Євросолідарності" п'ятий президент Петро Порошенко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірусВерховна РадаШуфрич


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