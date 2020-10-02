Коронавірус і далі "косить" нардепів: захворіли Шуфрич і Палиця

Нардепи від фракції "За майбутнє" Ігор Палиця та Нестор Шуфрич від Опозиційної платформи "За життя" повідомили, що захворіли на коронавірус.

Джерело: Палиця і Шуфрич в ефірі "Право на владу"

Деталі: Палиця заявив, що симптомів хвороби не відчуває, проте тестування дало позитивний результат.

"Сьогодні вранці прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає – просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І вранці прийшла така новина. Нічого страшного немає. У мене немає ніяких симптомів. Почав профілактичне лікування".

Про інфікування Шуфрича повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Пізніше це підтвердив і сам нардеп. Він розповів, що перше тестування на коронавірус було позитивним. Проте пізніше він мав три негативних тести. Нардеп планує в понеділок здати черговий тест.

Що передувало: Народні депутати через спалах COVID-19 у жовтні працюватимуть у Верховній Раді лише 20 жовтня, усі інші робочі дні – в комітетах.

29 вересня про захворювання на коронавірус повідомив лідер "Євросолідарності" п'ятий президент Петро Порошенко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.