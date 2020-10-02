Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус і далі "косить" нардепів: захворіли Шуфрич і Палиця

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 01:40
Коронавірус і далі косить нардепів: захворіли Шуфрич і Палиця
Фото: Дмитро Ларін, УП

Нардепи від фракцій "За майбутнє" Ігор Палиця та від Опозиційної платформи "За життя" Нестор Шуфрич повідомили, що захворіли на коронавірус. 

Джерело: Палиця і Шуфрич в ефірі "Право на владу" 

Деталі: Палиця заявив, що симптомів хвороби не відчуває, проте тестування дало позитивний результат. 

"Сьогодні вранці прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає – просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І вранці прийшла така новина. Нічого страшного немає. У мене немає ніяких симптомів. Почав профілактичне лікування".

Про інфікування Шуфрича повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Пізніше це підтвердив і сам нардеп. Він розповів, що перше тестування на коронавірус було позитивним. Проте пізніше він мав три негативних тести. Нардеп планує в понеділок здати черговий тест. 

Що передувало: Народні депутати через спалах COVID-19 у жовтні працюватимуть у Верховній Раді лише 20 жовтня, усі інші робочі дні – в комітетах.

29 вересня про захворювання на коронавірус повідомив лідер "Євросолідарності" п'ятий президент Петро Порошенко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк та лідер цієї ж партії Олександр Корнієнко

Читайте також: Ігор Палиця: Коломойський не женеться за грошима так, як Порошенко 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВерховна РадаШуфрич
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: