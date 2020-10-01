"Covid Шредінгера": Корнієнко заявив, що заразився коронавірусом
Голова партії "Слуга народу" і заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що захворів на коронавірус.
Джерело: Корнієнко у Facebook
Пряма мова Корнієнка: "Так як вже почали ширитись чутки, поспішаю повідомити колег, виборців і суспільство особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула і мене…
Симптомів, крім температури, в мене не було. Але відразу, як тільки вона піднялась, зробив і експрес, і ПЦР тести. Обидва не показали результату.
Тим часом я звернувся до пульмонолога, бо маю обов’язок звертатись до нього в таких випадках. Мені зробили КТ із висновком "схоже на ковід-19", після чого я відразу самоізолювався. Три дні я перебував у стані "ковіду Шредінгера". Якісь симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Якихось взагалі немає, наприклад, кашлю. З одного боку, мірилом правди є тест, а він — негативний. З іншого, на КТ картина схожа...
ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно встановити діагноз і справедливість вдалось тільки сьогодні. Лікарі кажуть, що це зараз часта історія, коли ПЦР нічого не показує — а потім антитіла є".
Деталі: Корнієнко радить українцям, коли вони опиняться в подібній ситуації, виходити із "презумпції коронавірусу" та самим самоізолюватись.
Що було раніше:
- 29 вересня п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.
- Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.
- Того ж дня захворів нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
- Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
- 30 вересня Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.