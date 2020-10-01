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"Covid Шредінгера": Корнієнко заявив, що заразився коронавірусом

Четвер, 1 жовтня 2020, 21:47

Голова партії "Слуга народу" і заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що захворів на коронавірус.

Джерело: Корнієнко у Facebook

Пряма мова Корнієнка: "Так як вже почали ширитись чутки, поспішаю повідомити колег, виборців і суспільство особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула і мене…

Симптомів, крім температури, в мене не було. Але відразу, як тільки вона піднялась, зробив і експрес, і ПЦР тести. Обидва не показали результату.

Тим часом я звернувся до пульмонолога, бо маю обов’язок звертатись до нього в таких випадках. Мені зробили КТ із висновком "схоже на ковід-19", після чого я відразу самоізолювався. Три дні я перебував у стані "ковіду Шредінгера". Якісь симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Якихось взагалі немає, наприклад, кашлю. З одного боку, мірилом правди є тест, а він — негативний. З іншого, на КТ картина схожа...

ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно встановити діагноз і справедливість вдалось тільки сьогодні. Лікарі кажуть, що це зараз часта історія, коли ПЦР нічого не показує — а потім антитіла є".

Деталі: Корнієнко радить українцям, коли вони опиняться в подібній ситуації, виходити із "презумпції коронавірусу" та самим самоізолюватись.

Що було раніше:

  • 29 вересня п'ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на Covid.
  • Глава партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус COVID-19.
  • Того ж дня захворів нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
  • Нещодавно у Раду повернулася лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка подолала коронавірус.
  • 30 вересня Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.

Українська правда
Теми: Олександр Корнієнко Слуга народуВерховна Радакоронавірусепідемія


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