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"Розбійник", якого сварив Зеленський, зібрався в мери Борисполя

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 12:44
Розбійник, якого сварив Зеленський, зібрався в мери Борисполя

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який торік публічно посварився з президентом Володимиром Зеленським, зібрався стати мером Борисполя.

Джерело: дані ЦВК

Деталі: Годунок балотується від партії радикала Олега Ляшка. 

Відзначається, що у нього відсутня судимість, хоча, за інформацією УП, Святошинський райсуд Києва рішенням від 16 травня 2002 року засудив Годунка до 5 років, бо той як водій машини "Беркуту" (МВС) брав участь у квартирних крадіжках, – але звільнив від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на 3 роки з урахуванням каяття і відшкодування шкоди.

За законом, судимість вважається погашеною після завершення терміну покарання.

Також восени 2004 року Годунок був серед представників партії "Пора", яких затримувала СБУ. Тоді його однопартійці розповідали, що чоловік був активістом Української Народної Партії (блок "Наша Україна"), брав участь в охороні студентської акції.

 

На крісло глави бориспільської міськради претендують 18 кандидатів. Серед них і чинний глава міста Анатолій Федорчук та два його однофамільця – Олександр Федорчук і Артем Федорчук.

 

Що було раніше: У липні 2019 року Зеленський у Борисполі зі словами "Вийди отсюда, розбійник!" змусив Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість.

Годунок спочатку заявляв, що буде судитися з президентом, але через день передумав.

У вересні 2019 року Годунку повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій. Він побився з активістом Ігорем Пєтровскісом у приміщенні Бориспільської міськради.

Знати більше: "Іди гуляй, Господи!". Головні розноси Зеленського

Українська правда

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Теми: місцева владавибориКиївська областьЗеленський
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