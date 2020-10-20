Россия выделит 8 млрд рублей на опреснение воды в Крыму
Правительство России утвердило план по обеспечению водоснабжения оккупированного Крыма – до 2023 года планируется построить промышленные здания для опреснения морской воды.
Источник: распоряжение российского правительства
Детали: Этим планом правительство хочет "обеспечить стабильное водоснабжение".
Как указывается в документе, в последующие два года на строительство соответствующих установок выделят 8,2 млрд рублей. Из них около 7,8 млрд – средства федерального бюджета, а еще 410 млн должны взять у регионов.
Оккупационные власти ожидают, что установки смогут опреснять до 40 тысяч кубометров воды в сутки.
В общем, до 2024 года российское правительство планирует направить на эти цели 48 млрд рублей, включая 2019-2020 года.
Что предшествовало: С 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.
За спасение Симферополя взялись даже военные. Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища, чтобы из образовавшегося пруда качать воду на нужды Симферополя.
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Вода по графику. Почему в Крыму третью неделю выключают воду
Предыстория:
- Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
- По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.