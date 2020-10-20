Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Від Росії із любов’ю": США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль

Вівторок, 20 жовтня 2020, 02:44
Від Росії із любов’ю: США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) викинуло несправні апарати штучної вентиляції легень, які Росія весною передала США. 

Джерело: BuzzFeed

Деталі: На початку пандемії коронавірусу президент США Дональд Трамп у розмові із очільником Росії Володимиром Путіним попросив про допомогу. 

Тоді Кремль відправив до США 45 апаратів ШВЛ та інше медичне устаткування із підписом "Від Росії з любов’ю". 

Вже у квітні FEMA розподілила апарати по лікарням Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Проте їх не застосовували у лікування пацієнтів через технічні проблеми, які почались одразу як техніку передали із РФ. 

Наразі ж, за даними FEMA, апарати по факту утилізовані.

"Передані апарати ШВЛ були утилізовані у відповідності до вимог із утилізації шкідливих відходів", – повідомив представник агентства. 

Водночас, коли саме "допомогу" Росії відправили на смітник невідомо, оскільки ще у травні в FEMA повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми. 

Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях. А декілька моделей взагалі загорілись в російських лікарнях, після чого їх виробництво зупинили. 

Зазначається, що виробник цієї техніки перебуває у санкційному списку США. 

Що передувало: У травні повідомлялось, що російські апарати штучної вентиляції легень, які, можливо стали причиною пожеж у російських лікарнях, не використовувались у США та будуть вилучені.

Читайте більше: "Від Росії з любов’ю": як Кремль використав епідемію для спецоперації в Італії

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. 
  • Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".
  • Держдепартамент США повідомив, що російські медтехніка та засоби захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою" для США, насправді були придбані американською стороною.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: