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"Від Росії із любов’ю": США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль

Вівторок, 20 жовтня 2020, 02:44

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) викинуло несправні апарати штучної вентиляції легень, які Росія весною передала США. 

Джерело: BuzzFeed

Деталі: На початку пандемії коронавірусу президент США Дональд Трамп у розмові із очільником Росії Володимиром Путіним попросив про допомогу. 

Тоді Кремль відправив до США 45 апаратів ШВЛ та інше медичне устаткування із підписом "Від Росії з любов’ю". 

Вже у квітні FEMA розподілила апарати по лікарням Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Проте їх не застосовували у лікування пацієнтів через технічні проблеми, які почались одразу як техніку передали із РФ. 

Наразі ж, за даними FEMA, апарати по факту утилізовані.

"Передані апарати ШВЛ були утилізовані у відповідності до вимог із утилізації шкідливих відходів", – повідомив представник агентства. 

Водночас, коли саме "допомогу" Росії відправили на смітник невідомо, оскільки ще у травні в FEMA повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми. 

Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях. А декілька моделей взагалі загорілись в російських лікарнях, після чого їх виробництво зупинили. 

Зазначається, що виробник цієї техніки перебуває у санкційному списку США. 

Що передувало: У травні повідомлялось, що російські апарати штучної вентиляції легень, які, можливо стали причиною пожеж у російських лікарнях, не використовувались у США та будуть вилучені.

Читайте більше: "Від Росії з любов’ю": як Кремль використав епідемію для спецоперації в Італії

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. 
  • Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".
  • Держдепартамент США повідомив, що російські медтехніка та засоби захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою" для США, насправді були придбані американською стороною.

Українська правда
Теми: СШАРосіякоронавірус


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