"Від Росії із любов’ю": США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) викинуло несправні апарати штучної вентиляції легень, які Росія весною передала США.

Джерело: BuzzFeed

Деталі: На початку пандемії коронавірусу президент США Дональд Трамп у розмові із очільником Росії Володимиром Путіним попросив про допомогу.

Тоді Кремль відправив до США 45 апаратів ШВЛ та інше медичне устаткування із підписом "Від Росії з любов’ю".

Вже у квітні FEMA розподілила апарати по лікарням Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Проте їх не застосовували у лікування пацієнтів через технічні проблеми, які почались одразу як техніку передали із РФ.

Наразі ж, за даними FEMA, апарати по факту утилізовані.

"Передані апарати ШВЛ були утилізовані у відповідності до вимог із утилізації шкідливих відходів", – повідомив представник агентства.

Водночас, коли саме "допомогу" Росії відправили на смітник невідомо, оскільки ще у травні в FEMA повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми.

Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях. А декілька моделей взагалі загорілись в російських лікарнях, після чого їх виробництво зупинили.

Зазначається, що виробник цієї техніки перебуває у санкційному списку США.

Що передувало: У травні повідомлялось, що російські апарати штучної вентиляції легень, які, можливо стали причиною пожеж у російських лікарнях, не використовувались у США та будуть вилучені.

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