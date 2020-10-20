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"От России с любовью": США выбросили аппараты ИВЛ, которые прислал Кремль

Вторник, 20 октября 2020, 02:44
От России с любовью: США выбросили аппараты ИВЛ, которые прислал Кремль

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) выбросило неисправные аппараты искусственной вентиляции легких, которые Россия весной передала США.

Источник: BuzzFeed

Детали: В начале пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп в беседе с главой России Владимиром Путиным попросил о помощи.

Тогда Кремль отправил в США 45 аппаратов ИВЛ и прочее медицинское оборудование с подписью "От России с любовью".

Уже в апреле FEMA распределила аппараты по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем, которые начались сразу, как только технику передали из РФ.

Пока же, по данным FEMA, аппараты по факту утилизированы.

"Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии с требованиями по утилизации опасных отходов", – сообщил представитель агентства.

В то же время, когда именно "помощь" России отправили на свалку неизвестно, поскольку еще в мае в FEMA сообщали о перемещении их на склады из-за технических проблем.

В частности, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей вообще загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.

Отмечается, что производитель этой техники находится в санкционном списке США.

Что предшествовало: В мае сообщалось, что российские аппараты искусственной вентиляции легких, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах, не использовались в США и будут изъяты. 

Читайте также: "От России с любовью": как Кремль использовал эпидемию для спецоперации в Италии

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от других стран, в частности от России и Китая. Президент Дональд Трамп назвал действия РФ "очень милыми".
  • Госдепартамент США сообщает, что российские медтехника и средства защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью" для США, на самом деле были приобретены американской стороной.

Украинская правда

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Темы: СШАРосcиякоронавирус
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